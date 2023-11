Wichtige Entscheidung für Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn Ruhrparlament entscheidet über neuen Regionalplan

(pogo) Die RVR-Verbandsversammlung wird am Freitag, 10. November, in einer Sondersitzung abschließend über die endgültig bearbeitete Entwurfsfassung zum Regionalplan Ruhr beraten. „Der Zukunftsplan für das Ruhrgebiet legt fest, wo in den kommenden 20 Jahren in der Metropole Ruhr geeignete Flächen für Wohnen, Arbeiten, Verkehr, Naherholung und Klimaschutz liegen“, teilte der RVR mit.