Fünfte Jahreszeit in der Hochschulstadt So feiern die Kamp-Lintforter 2024 Karneval

Der närrische Partymarathon, den die Jecken in Kamp-Lintfort erstmals 2023 im Festzelt an der Friedrich-Heinrich-Allee feierten, geht 2024 in die Wiederholung. Das bestätigte KKV-Präsident Alexander Braun am Donnerstag. In Zusammenarbeit mit dem Karnevalskomitee Kolping und der Eventagentur Viva Concepts Niederrhein sollen vom 2. bis zum 12. Februar 2024 insgesamt neun Karnevalspartys im Festzelt stattfinden. Mittendrin das diesjährige Prinzenpaar Lars I. und Magdalena I.