Ordnungsamt Kamp-Lintfort informiert Glasfreie Zonen beim Rosenmontagszug

Die Vorfreude steigt, denn schon bald ziehen die Jecken am Rosenmontag durch Kamp-Lintfort. Am 12. Februar ab 13.11 Uhr führt der Weg die Karnevalisten mit ihren Festwagen von der Franzstraße über die Moerser Straße bis zum Kreisverkehr, dann rechts in die Montplanetstraße, geradeaus über die Friedrichstraße, links in die Wilhelmstraße bis zum Kreisverkehr am Rathaus, weiter durch die Fußgängerzone am Rathaus und an der Sparkasse vorbei, über die Kamperdickstraße durch den Busbahnhof, rechts in die Moerser Straße, links über die Friedrich-Heinrich-Allee am Friederike-Fliedner-Haus vorbei, links in die Ringstraße, rechts in die Friedrichstraße, am Vorplatz Op de Hipt/ ABC-Gebäude vorbei, wo sich der Zug gegen 17 Uhr auflöst.