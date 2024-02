Karneval in Kamp-Lintfort 2024 Was man zum Rosenmontagszug wissen muss

Der Zugweg wurde geändert. Der närrische Lindwurm beginnt erstmals am Tor Ost und verläuft dann auf der Moerser Straße in Richtung Innenstadt. Vom Kreisverkehr Montplanet Straße führt der Umzug weiter zur Friedrichstraße, Richtung Wilhelmstraße. Am Kreisverkehr Am Rathaus geht es vorbei am Rathaus. Auf dem Karl-Flügel-Platz stehen Bühne und Bierwagen für die Jecken bereit. Weiter geht es in Richtung Busbahnhof wieder auf die Moerser Straße bis zur Ringstraße. Am ABC-Gebäude und Friedrichstraße löst sich der Rosenmontagszug 2024 auf. „Wir wollten den Rosenmontagszug mit dem Zeltkarneval an der Friedrich-Heinrich-Allee verbinden, deshalb haben wir die Wegstrecke geändert“, erläutert Alexander Braun, Präsident des Kamp-Lintforter Karnevalsvereins. Der Umzug soll um 17 Uhr enden.