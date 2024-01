Karneval Kamp-Lintfort 2024 – neue Veranstalter, neue Zugstrecke Der Rosenmontagszug steht vor dem Neustart

Das Sicherheitskonzept ist geschrieben, die Kamelle sind eingekauft: Die Planungen für den Rosenmontagszug am 12. Februar laufen auf Hochtouren. Kamp-Lintforter Karnevalsverein (KKV) und Karnevalskomitee Kolping fiebern dem Ereignis bereits entgegen. Um 13.11 Uhr startet der erste närrische Lindwurm unter ihrer Federführung. Was Karnevalsfreunde über die neue Zugstrecke wissen sollten.



Wann startet der Rosenmontagszug? Am Rosenmontag, 12. Februar, zieht wieder ein närrischer Lindwurm durch die Hochschulstadt – der erste seit dem Jahr 2020. Die Organisation des Zuges hat gewechselt. Zuständig ist nicht mehr der Festausschuss Kamp-Lintforter Karneval. Dieser hatte sich Ende 2022 aufgelöst (RP berichtete). KKV, Karnevalskomitee Kolping und Stadt Kamp-Lintfort sprangen in die Bresche, damit das jecke Brauchtum weiterbesteht. Der Rosenmontagszug 2024 startet am 12. Februar um 13.11 Uhr am Tor Ost.



Wie ist der neue Streckenverlauf? Der Zugweg wurde geändert. Der närrische Lindwurm beginnt erstmals am Tor Ost und verläuft dann auf der Moerser Straße in Richtung Innenstadt. Vom Kreisverkehr Montplanet Straße führt der Umzug weiter zur Friedrichstraße, Richtung Wilhelmstraße. Am Kreisverkehr Am Rathaus geht es vorbei am Rathaus. Auf dem Karl-Flügel-Platz stehen Bühne und Bierwagen für die Jecken bereit. Weiter geht es in Richtung Busbahnhof wieder auf die Moerser Straße bis zur Ringstraße. Am ABC-Gebäude und Friedrichstraße löst sich der Rosenmontagszug 2024 auf. „Wir wollten den Rosenmontagszug mit dem Zeltkarneval an der Friedrich-Heinrich-Allee verbinden, deshalb haben wir die Wegstrecke geändert“, erläutert Alexander Braun, Präsident des Kamp-Lintforter Karnevalsvereins. Der Umzug soll um 17 Uhr enden.