Karneval in Kamp-Lintfort Die KKV-Ehrensenatoren fahren auf dem Rosenmontagszug in Rheinberg mit

Großreinemachen für Rosenmontag: Die Ehrensenatoren des Kamp-Lintforter Karnevalsvereins (KKV) beteiligen sich in der nächsten Woche mit ihrem schön dekorierten Prunkwagen am Rosenmontagszug in Rheinberg, erst zum zweiten Mal in der langen Karnevalsgeschichte am linken Niederrhein. Am Montag, 10. Februar, rückten sie mit Eimer und Besen an, um das 42 Meter lange Gefährt zu reinigen. „900 Jahre – Dat Klooster hätt Geburdsdag“ lautet das Motto der 16 Ehrensenatoren für diesen Tag. Dabei haben sie längst ein anderes Datum im Blick: Montag, 12. Februar 2024. Dann soll nach gut vierjähriger Pause wieder ein Rosenmontagszug in Kamp-Lintfort stattfinden. Dies ist erklärter Wille, nachdem der Festausschuss Kamp-Lintforter Karneval, der bislang den Straßenkarneval in der Klosterstadt organisiert hatte, im vergangenen Jahr seine Auflösung beschlossen hatte (RP berichtete). Stadtverwaltung und die beiden Karnevalsvereine in Kamp-Lintfort (KKV und Karnevalskomitee Kolping) wollen dann die Federführung übernehmen. „Wir haben bis dahin noch einiges zu klären und einige Gespräche zu führen“, betonte Bürgermeister Christoph Landscheidt am Montag. Organisationen, Initiativen und Verbände sind aber schon heute aufgerufen, sich als Fußgruppen im kommenden Jahr zu beteiligen. Die Stadt stellt alle zwei Jahre insgesamt 7500 Euro für den Straßenkarneval in Kamp-Lintfort zur Verfügung.