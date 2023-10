Straßenbau in Kamp-Lintfort Ringstraße wird zur Einbahnstraße

Kamp-Lintfort · Die Stadt plant den Umbau des Gehweg an der Ringstraße. Der Allee-Charakter der viel befahrenen Straße, die am Zechenpark entlang führt, soll erhalten bleiben. Ab Max-Straße wird die Ringstraße in Richtung Süden dann nur noch als Einbahnstraße zu befahren sein.

09.10.2023, 13:30 Uhr

Die Stadt plant, ein Teilstück der Ringstraße zu sanieren. Im Bild: Einmündung Alfredstraße am Restaurant „Altes Kasino“. Foto: Norbert Prümen

Von Anja Katzke

Stolperfallen auf dem Gehweg, zugeparkte Bankettstreifen und aus Sicht der Anwohner eine zu hohe Verkehrsbelastung: Die Stadtverwaltung plant den Ausbau der Ringstraße zwischen dem Kreisverkehr am Ek3 und der Franzstraße. Grünes Licht für das Vorhaben gaben die politischen Gremien. Besonders der auf der östlichen Seite verlaufende Gehweg sei seit Langem sanierungsbedürftig. Die Fläche weise starke Verwerfungen auf, die in der Vergangenheit vielfache Reparaturen erfordert hätten, teilte die Verwaltung in einer entsprechenden Beschlussvorlage mit.