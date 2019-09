Verein schließt Projekt ab : Abtei-Orgelempore glänzt wie neu

Kamp-Lintfort Die Freunde der Abteikirche Kamp haben die Restaurierung der Orgelbrüstung und des Orgelgehäuses abgeschlossen. 60.000 Euro Spenden hat der Verein dafür gesammelt. Im Herbst lässt die Kirchengemeinde die Orgel reinigen.

Jetzt, nach getaner Arbeit, gibt es die Hoffnung, dass es nicht mehr zu Rissen im feinen Schnitzwerk der Empore kommt. Sie sind in der Vergangenheit immer wieder aufgetreten. Etliche Risse sind in früheren Zeiten an den Rückseiten mit Metallplatten so fixiert worden, dass sie sich nicht weiter öffnen konnten. Aber die Ursache des Problems war damit nicht beseitigt. Der Ursache gingen Restaurierungs-Experten der TH Köln 2013 im Auftrag der Freunde der Abteikirche auf den Grund. Die Wissenschaftler stellten fest, dass das Schnitzwerk starr mit der Brüstung verbunden gewesen war, so dass das Holz bei Schwankungen des Raumklimas nicht „arbeiten“ konnte. Jetzt sind die einzelnen Schnitzwerk-Abschnitte in einer „Schiene“ und seitlichen Nuten so flexibel gelagert, das sich das Holz bei Erwärmung ausdehnen und dann auch wieder zusammenziehen kann.