Gastronomie in Kamp-Lintfort Bei Florian Hirschmann wird der Kochkurs zum Küchen-Event

Kamp-Lintfort · Seit neun Monaten betreibt der Gastronom das Restaurant „19“ am Golfclub Kloster Kamp. Dort öffnet jetzt auch seine Kochschule wieder, die er bislang am Marktplatz in Rheinberg geführt hatte. Was er seinen Gästen und den Hobbyköchen an den Kursabenden bieten will.

26.09.2023, 14:07 Uhr

Die Kurse in der Kochschule sind immer auch ein bisschen „Storytelling“, sagt Gastronom Florian Hirschmann. Das Kochen soll für die Gäste zum Sieben-Gang-Erlebnis werden. Foto: Rüdiger Bechhaus

Von Anja Katzke

„Kochen“, sagt Florian Hirschmann, „ist für die Leute heute ein Riesen-Thema. Das fing schon vor gut 20 Jahren mit Fernsehköchen wie Tim Mälzer und Jamie Oliver an.“ Seinen Gästen das Kochen und die gute Küche näher zu bringen, ist auch Florian Hirschmann seit Jahren eine Herzensangelegenheit. Anfang September hat er nun seine Kochschule, die er bis April dieses Jahres im Weinhaus am Marktplatz in Rheinberg erfolgreich geführt hatte, an seinem neuen Restaurantstandort am Golfclub Kloster Kamp wieder eröffnet. Seit gut neun Monaten ist der 38-Jährige neuer Pächter der behaglich eingerichteten Club-Gastronomie an der Kirchstraße 186 in Kamp-Lintfort.