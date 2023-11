Lebensmittelhandel in Kamp-Lintfort Real in Kamp-Lintfort schließt endgültig

Das Ende von „Mein Real“ in Kamp-Lintfort ist besiegelt. Der Lebensmitteldiscounter gehört zu insgesamt 45 Märkten, für die kein neuer Betreiber gefunden wurde. Sie werden bis zum 31. März 2024 geschlossen. Trotz intensiver Suche habe sich bisher kein Abnehmer gefunden, teilt die Pressestelle der Real-GmbH mit. Wie das Unternehmen berichtet, hat man nur für 18 Standorte neue Betreiber gefunden: Die Real GmbH will bis zum 31. März 2024 etwa 13 Märkte an die Rewe Group, drei Märkte an Kaufland und einen Markt an Edeka übertragen. Ein Standort sei an die Rewe Group übergeben worden.