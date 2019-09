Kiesabbau in Kamp-Lintfort : Reaktion auf Gutachten der Kies-Industrie

Kiesabbau in Kamp-Lintfort

Das Gutachten, der Kiesindustrie (RP berichtete), wertet Kamp-Lintforts Bürgermeister Christoph Landscheidt als „unseriösen Versuch, das kommunale Gutachten schon im Vorfeld der Klagen zu disqualifizieren“.

Im Streit um den Kiesabbau am Niederrhein zweifelt der Verband der Bau- und Rohstoffindustrie (Vero) die Erfolgsaussichten einer Klage der Kommunen gegen den Landesentwicklungsplan an. Die Städte und Gemeinden würden sich auf ein „fehlerhaftes Gutachten stützen“, hieß es in einer Pressemitteilung. Die aktuelle Rechtsprechung sei nicht berücksichtigt worden, erst im Februar habe das Verwaltungsgericht Düsseldorf festgestellt, „dass die für den LEP erforderliche Bedarfsermittlung keinen Bedenken unterliegt“.