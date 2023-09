Politik in Kamp-Lintfort Klimaschutz ist im Rathaus jetzt Chefsache

„Die Themenbereiche Klima- und Klimafolgenanpassung sind klassischerweise so genannte Querschnittsthemen, das heißt, sie betreffen nicht nur einen Fachbereich, sondern praktisch alle Ämter einer Stadtverwaltung, von der Planung über den Hoch- und Tiefbau, die Grünflächen und den Verkehr, und sind zugleich zentrale Bildungs- und Fortbildungsthemen, sie betreffen also praktisch unser aller Zukunft – umso wichtiger ist es, die Arbeit an zentraler Stelle zu koordinieren und zu organisieren“, erläutert Christoph Landscheidt den Grund. Neben dem Mobilitätsmanager und bisherigen Sachgebietsleiter Axel Witzke wurden innerhalb des vergangenen Jahres Christopher Tittmann als Klimaschutzmanager und Hanna Berzau, als Klimafolgenanpassungsmanagerin eingestellt. Sie arbeiten seither an ihren jeweiligen Projekten, beispielsweise dem Klimafolgenanpassungskonzept oder der Kommunalen Wärmeplanung. Die Koordinierungsstelle für Klima- und Klimafolgenanpassung ist für Bürger die erste Anlaufstellte zu diesem Thema.