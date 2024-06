Niederrheinischer Radwandertag Neue Radtouren und neue Stationen

Traditionell findet der niederrheinweite Raderlebnistag am 1. Julisonntag statt. Im Mittelpunkt steht der Spaß am Radfahren. Dazu laden im gesamten Veranstaltungsgebiet des Niederrheins und der angrenzenden Niederlande 93 Radroutentipps ein. In Kamp-Lintfort kann man zwischen vier Routen wählen. Neu ist in diesem Jahr die Route 36 mit 27 Kilometern, die sich aufgrund der Streckenlänge besonders an Familien mit Kindern richtet. Auf dieser Route gibt es in Kooperation mit der Stadt Neukirchen-Vluyn und einem Natur-Guide eine geführte Radtour, die um 11 Uhr ab dem Infopunkt Neukirchen-Vluyn an der Hochstraße in Neukirchen startet. Das Teilnahmeentgelt liegt bei sechs Euro pro Peron.