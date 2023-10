Mobilität und Verkehr im Kreis Wesel Moers und Kamp-Lintfort planen einen Radschnellweg

Ziel ist die Aufnahme in den Bedarfsplan des Landes. Die Aussichten, dort weit oben auf der Prioritätenliste zu landen, stehen aus Sicht der beiden Bürgermeister Christoph Fleischhauer (Moers) und Christoph Landscheidt (Kamp-Lintfort) nicht schlecht. Dafür sprächen die hohen Pendlerzahlen zwischen Moers und Kamp-Lintfort, aber auch zwischen Moers und Duisburg. Dies stelle ein großes Potential für eine Verlagerung von Autofahrten auf den Radverkehr dar. „Neben den Berufspendlern haben wir in Kamp-Lintfort mit der Hochschule Rhein-Waal und in Moers mit dem Berufsbildungscampus überdurchschnittlich viel Ausbildungsverkehr“, erklärten die Bürgermeister am Montag in Kamp-Lintfort. Gerade in dieser Altersklasse spiele das Auto keine so bedeutende Rolle. Guter ÖPNV und gute Fahrradverbindungen seien dafür um so wichtiger.