Quartiersentwicklung in Kamp-Lintfort Grünzug wird zum Begegnungsort in Rossenray

Die Awo-Kita „Altes Rathaus“ hat inzwischen die Patenschaft für den Spielplatz am Grüngürtel übernommen. Durch eine Spende konnten zwei kleine Fußballtore für die Kinder im Viertel angeschafft werden. Diese sollen auf dem für den 7. Juni geplanten Quartiersfest aufgestellt und eingeweiht werden. Das Fest, das bereits zweimal stattgefunden hat, ist von 15 bis 20 Uhr geplant. Aufgebaut wird eine lange Tafel, an der die Anwohner miteinander ins Gespräch kommen sollen. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Stadt, der Kirchengemeinde, der mobilen Jugendarbeit und der Awo-Kita Altes Rathaus statt.