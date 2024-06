Unternehmer vor Gericht Kamp-Lintforter soll Bauherren und Handwerker betrogen haben

Um schweren Betrug in 35 Fällen, Untreue in 66 Fällen, Bankrott und andere Straftaten im Zusammenhang mit Fertighäusern geht es bei einem Prozess, der am 11. Juni in Kleve beginnt. Angeklagt ist ein 53 Jahre alter Mann aus Kamp-Lintfort. Er soll die Taten zwischen dem 13. Dezember 2018 und dem 1. Februar 2021 als Geschäftsführer einer Firma und Gesellschafter einer anderen Firma begangen haben.