Kamp-Lintfort: Mit Axt und Messer die Real-Filiale betreten 23-Jähriger steht wegen räuberischen Diebstahls vor Gericht

(aka) Ein 23-jähriger Deutscher muss sich am Mittwoch, 28. August, vor dem Amtsgericht in Moers wegen schweren räuberischem Diebstahls sowie Angriff auf Vollstreckungsbeamte verantworten. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, am 22. März 2023 die Real-Filiale in Kamp-Lintfort mit einem Küchenmesser und einer Axt im Rucksack betreten und dort Waren im Wert von rund 125 Euro entwendet zu haben. Dabei sei er von einem Ladendetektiv bemerkt worden, der ihn nach einem vergeblichen Fluchtversuch habe festhalten können. Im Rahmen der anschließenden Festnahme durch die eingetroffenen Polizeibeamten soll der Angeklagte sich gesperrt und versucht haben, diese zu verletzen. Zudem soll er sie beleidigt haben. Auch während des Transports im Streifenwagen habe er sich so verhalten und das Fahrzeug zudem beschädigt. Zum Hauptverhandlungstermin sind vier Zeugen geladen.