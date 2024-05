Erfolgreiches Projekt in Kamp-Lintfort „Jede Rikscha-Tour ist ein Stück Seelsorge“

„Dass ich das noch erleben darf“, hört Anni Kämmerling öfter, wenn sie als Rikscha-Pilotin unterwegs ist. „Die Mitfahrerinnen freuen sich, wenn sie sehen, wie die Stadt sich verändert hat“, erzählt sie. „Sie erinnern sich an frühere Zeiten. Sie erzählen, welche Geschichten sie an Orten erlebt haben, zum Beispiel auf dem Markt in der Altsiedlung, auf dem heute ein Rewe-Markt steht. Wenn die Tour vorbei ist, bedanken sie sich. Am Ende der Fahrt gibt es eine Umarmung und es kullern auch mal Tränen der Freude.“