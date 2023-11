Theaterpremiere in Kamp-Lintfort Bühne 69 probt „König Drosselbart“

Doch schlagfertig konterten diese: „Es spielt sich alles noch zurecht.“ Diese Breite hat nämlich die Originalbühne in der Aula der Schule am Niederrhein (der früheren Pestalozzischule) an der Friedrich-Heinrich-Allee 24 in Kamp-Lintfort, wo „König Drosselbart“ ab dem 3. Dezember zur Aufführung kommen wird. „Aufwändige Kulissen verwenden wir in unseren Inszenierungen schon lange nicht mehr“, erzählt Vogelsang, der seit 1974 zum Ensemble der „Bühne 69“ gehört. „Stattdessen verwenden wir Rückprojektionen, die mittels Beamer auf eine Leinwand geworfen werden. Diese ersetzen bei uns nun herkömmliche Bühnenbilder“, betonte er und kündigte er auf besagter Probe an, dass in Bild sieben auf diese Weise ein galoppierender Reiter auf einem Markplatz auf die Leinwand rückprojiziert werde.