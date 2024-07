Bankgeschäfte Postbank schließt Filiale in Kamp-Lintfort

Die Postbank schließt am 21. August ihre Filiale an der Wilhelmstraße 11 in Kamp-Lintfort. Bis dahin stehe das Postbank-Team den Kunden wie gewohnt zur Verfügung, teilt das Unternehmen mit. Die Postbank informiere per Aushang und persönlichem Anschreiben über die Schließung, die nächstgelegene Filiale, Beratungsmöglichkeiten und nahegelegene Geldautomaten, an denen kostenlos Bargeld abgehoben werden könne.