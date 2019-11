Polizeieinsatz in Kamp-Lintfort : Verfolgungsjagd durch die Stadt

Kamp-Lintfort Anhaltezeichen, Blaulicht und Martinshorn wurden ignoriert.

(RP) Zwei Männer haben sich am frühen Donnerstagmorgen eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei durch die gesamte Kamp-Lintforter Innenstadt geliefert. Wie mitgeteilt wird, wollten Beamte gegen 0.35 Uhr ein Auto mit Kölner Kennzeichen kontrollieren, das ihnen auf der Friedrichstraße entgegenkam. Die Polizisten wendeten daraufhin und bemerkten im Rückspiegel, dass der Wagen auf die Eupener Straße abbog. An der Straßburger Straße hielt das Auto mit ausgeschaltetem Licht. Beide Insassen duckten sich, als sie den Streifenwagen bemerkten. Als die Beamten aus dem Auto stiegen, flüchteten die Männer mit dem Wagen in Richtung Rheinstraße. Die Polizei nahm die Verfolgung auf. Trotz Anhaltezeichen, Blaulicht und Martinshorn flüchtete der Fahrer weiter bis zur Krusestraße, wo er plötzlich abrupt bremste. Fahrer und Beifahrer setzten dort ihre Flucht zu Fuß in einem Park fort. Die Beamten konnten nach kurzer Verfolgung einen 22-jährigen Kamp-Lintforter vorläufig festnehmen. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass das Fluchtfahrzeug gestohlen worden war.