Kriminalität in Kamp-Lintfort : Polizei stellt Diebe am Raiffeisenmarkt

Polizeibeamte am Auto der mutmaßlichen Diebe. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Kamp-Lintfort Polizeieinsatz am AgriV Raiffeisenmarkt an der Rheinberger Straße in Kamp-Lintfort: Am Mittwoch gegen 18 Uhr wurden dort Ladendiebe auf frischer Tat ertappt. Die Polizei stellte allein Hundeleinen in Wert von 1200 Euro, weiteres Hundegeschirr und ein Dutzend Gartengeräte sicher, die die Diebe abtransportieren wollten.

Eine Frau im Alter von 33 Jahren und ein 36-Jähriger Mann wurden vorläufig festgenommen. Beide hatten eine Dortmunder Meldeanschrift. Im Fahrzeug der beiden befanden sich zudem zwei Kinder. Die Beschuldigten wurden später wieder auf freien Fuß gelassen.

(pogo)