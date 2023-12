Flucht in gestohlenen Fahrzeugen Verfolgungsfahrt endet im Zechenpark

Am frühen Dienstagmorgen wollte eine Polizeistreife zwei Autos auf dem Parkplatz eines Discounters an der Franzstraße zu kontrollieren. Beide Autos flüchteten daraufhin. Die Streifenwagenbesetzung hatte kurz nach vier Uhr die beiden verdächtige Autos auf dem Parkplatz des Discounters festgestellt. Bereits als der Streifenwagen sich genähert habe, sei ein Auto über einen Grünstreifen in Richtung Ringstraße (ehemaliges Zechengelände) geflüchtet, teilt die Polizei mit. Das andere Auto rammte den Streifenwagen und flüchtete ebenfalls in Richtung Ringstraße. Die Polizisten nahmen die Verfolgung der Autos auf und forderte Unterstützungskräfte an. Ein Auto fuhr am Zechengelände gegen einen Poller. Das beschädigte Fahrzeug blieb auf dem Zechengelände in einem Grünstreifen stecken. Aus dem Auto flüchteten drei Personen zu Fuß. Das zweite Auto fuhr ebenfalls über das ehemalige Zechengelände und entkam. Auch der verfolgende Streifenwagen blieb in einem Grünstreifen auf dem Zechengelände stecken. Die eingesetzten Polizisten blieben unverletzt. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die beiden Autos in der Nacht zuvor in Duisburg gestohlen worden waren. Die Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen dauern derzeit an.