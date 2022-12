Polizei in Kamp-Lintfort Zwei neue Bezirksdienstbeamte verstärken die Wache

Thomas van den Berg und Oliver Röder, so heißen die beiden neuen Bezirksdienstbeamten der Polizei, die ab dem 1. Januar, beziehungsweise schon im September diesen Jahres, ihren Dienst in den Kamp-Lintforter Ortsteilen Gestfeld und Niersenbruch sowie in Hoerstgen und der Altsiedlung angetreten haben oder noch werden. Sie lösen damit ihre bisherigen, zum Ende des Jahres in den Ruhestand tretenden Kollegen Frank Sommer und Gerhard Tersteegen ab. Am Mittwoch stellten sie sich in der Polizeiwache Kamp-Lintfort vor.