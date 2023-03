Festnahme in Kamp-Lintfort Polizei geht bei Kontrolle ein besonderer Fang ins Netz

Die Straßenkriminalität im Kreis Wesel ist im Vergleich zum Vorjahr um zwölf Prozent gestiegen. Dies will die Kreispolizeibehörde Wesel konsequent bekämpfen und hat sich die „Aktion sicher leben – Bekämpfung der bürgerbelastenden Kriminalität“ auf die Fahnen geschrieben. Dies führe dazu, so die Pressestelle der Kreispolizei, dass die Beamtinnen und Beamten nun regelmäßig im ganzen Kreisgebiet aktiv würden. Am Dienstag waren sie deshalb in Kamp-Lintfort unterwegs.