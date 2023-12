Polizei-Einsatz in Kamp-Lintfort Hausbewohner wird von drei Männern angegriffen

In einem Wohn- und Geschäftshaus an der Prinzenstraße ist es am frühen Sonntagmorgen zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen, bei der ein 47-jähriger Hausbewohner schwere Verletzungen erlitt. Ein Zeuge hatte gegen 2.50 Uhr die Polizei gerufen, weil im Haus eine lautstarke Auseinandersetzung stattfand. Als die Polizei eintraf, konnte der schwer verletzte 47-Jährige in seiner Wohnung angetroffen werden. Die Wohnungstür war aufgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen war der 47-Jährige von drei Männern aus einer im Erdgeschoss befindlichen Gaststätte angegriffen worden. Hierbei sei auch ein Hammer zum Einsatz gekommen.