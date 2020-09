Pilotprojekt in Kamp-Lintfort : St. Bernhard: Patienten können Termine auch online vereinbaren

Kamp-Lintfort Das Krankenhaus bietet im Rahmen eines Pilotprojekts einen neuen Service an. Er bringe Vorteile für viele Patienten, ist die Geschäftsführung überzeugt.

Das St.-Bernhard-Hospital in Kamp-Lintfort bietet im Rahmen eines Pilotprojektes einen neuen Service: die online-Terminvergabe. Was aus Arztpraxen mittlerweile schon bekannt sei, gebe es nun auch in dem Krankenhaus: mehr Flexibilität bei Terminvereinbarungen, hohe Erreichbarkeit – und dadurch, so die Hoffnung, eine noch größere Patienten-Zufriedenheit. „Wir haben immer mehr Patienten, die einen Termin für die Operationsvorbereitung oder unsere Spezialsprechstunden vereinbaren wollen.