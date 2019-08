Landesgartenschau 2020 in Kamp-Lintfort : Picknick am Kamper Berg stimmt auf die Landesgartenschau ein

Die Landesgartenschau-GmbH hat 244 Tage vor der Eröffnung der Laga zu einem Picknick auf der Streuobstwiese am Kamper Berg eingeladen.

In acht Monaten eröffnet die Landesgartenschau. Um einen Vorgeschmack auf das Ereignis zu geben, das das größte in der Geschichte der Stadt werden könnte, lud die Landesgartenschau GmbH am Samstag zu einem weiteren Countdown ein. Dieses Mal zu einem Picknick. 244 Tage vor dem 17. April präsentierten sich zehn Aussteller und Verbände auf der Streuobstwiese am Fuß des Kamper Berges liegt. Darunter war auch der Briefmarken- und Münzsammlerverein. „Am Eröffnungswochenende der Landesgartenschau gibt es zwei Sonderstempel“, berichtete Schatzmeister Bruno Bretzke.

Erstmals stellte die Natur- und Umweltakademie Nordrhein-Westfalen ihr Vorhaben vor, auf einer Parzelle auf dem Laga-Gelände einen Nutzgarten anzulegen, um so für das urbane Gärtnern zu werben. „Gepflanzt werden zum Beispiel Erdbeeren, Pflücksalat oder Färberpflanzen“, so Akademie-Mitarbeiter Jan Kern. „Wir bieten ein grünes Klassenzimmer an. Kinder können dort zum Beispiel lernen, mit Färberpflanzen zu färben.“ Am Samstag präsentierten sich Vereine wie der interreligiöse Verein „Garten Eden“, der im Herbst einen Garten der Ruhe, des Gesprächs und des Austauschs anlegt. Die Spiel- und Tier-Oase Kalisto stellte ihr Projekt vor, auf eineinhalb Hektar einen kleinen Tierpark zu bauen, auf dem unter anderem ein Haus für Erdmännchen entstehen soll. Kalisto-Biologin Stephanie Winkendick nahm die dunklen Wolken und die Regentropfen am Samstag gelassen: „Bei dem Wetter sind die meisten zuhause geblieben - leider. Für ein Picknick auf der Wiese war es zu nass. Dabei war die Idee gut.“