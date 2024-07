Inhaber-geführter Einzelhandel Photo Porst in Kamp-Lintfort schließt

„Ende September ist Schluss“, antwortet Willi Pöplinghaus auf die Frage des Kunden, wie lange denn noch offen sei. Dass ein weiteres inhaber-geführtes Einzelhandelsgeschäft in Kamp-Lintfort für immer seine Pforten schließt, hat sich schnell in der Stadt herum gesprochen. Der Inhaber des Fotofachgeschäftes hatte die Schließung seines Unternehmens in den sozialen Medien offiziell gemacht. Willi Pöpplinghaus geht im September in Ruhestand – aber nicht allein wegen des Erreichens der Altersgrenze.