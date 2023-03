Anbau für Bildungsakademie in Kamp-Lintfort Neubau der Pflegeschule ist nach zwölf Monaten fertiggestellt

Entstanden ist ein zweigeschossiger Anbau mit rund 530 Quadratmetern, in dem sich neue Klassen- und Gruppenräume, ein Bürobereich und neue Sanitärräume befinden. Im Zuge des Umbaus sollen in den kommenden sechs Monaten noch im alten Schultrakt die vorhandenen Unterrichtsräume, wie auch die Sanitär- und Pausenräume, modernisiert werden. Das teilt die Akademie in einer Pressemitteilung mit. Rund 2,5 Millionen Euro seien in den Ausbau investiert worden, etwa eine Million davon aus Fördergeldern. Die Katholische Bildungsakademie Niederrhein ist eine Verbundschule für Pflegeberufe, die von vier Häusern getragen wird: dem St. Josef Krankenhaus Moers, dem Sankt-Josef-Hospital Xanten, dem St.-Clemens-Hospital Geldern und dem St.-Bernhard-Hospital Kamp-Lintfort. Gegründet wurde sie 1967 als Krankenpflegeschule. Heute biete sie 252 jungen Menschen eine Ausbildungsmöglichkeit für die Berufe Pflegefachmann/-frau und Pflegefachassistenz sowie die Weiterbildung für Praxisanleitung an. Die praktische Ausbildung findet in den angeschlossenen Krankenhäusern, in Psychiatrischen Kliniken, in kooperierenden ambulanten Diensten der Akut- und Langzeitpflege sowie in stationären Einrichtungen der Langzeitpflege statt, heißt es.