Besuch aus Berlin in Kamp-Lintfort : Pflege - wie der Generationswechsel gelingt

KAMP-LINTFORT Beim Besuch des Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion im Awo-Seniorenheim berichtete die Heimleitung über anstehende Herausforderungen. Rolf Mützenich sprach sich für eine andere Finanzierung der Sozialsystem aus.

„In den nächsten zehn Jahren wird es einen grandiosen Generationswechsel in der Pflege geben“, prognostizierte Peter Hewing beim Besuch des Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion Rolf Mützenich im Awo-Seniorenheim an der Markgrafenstraße. „Wir haben 109 Mitarbeiter, von denen 47 in den in Ruhestand gehen, fünf davon aus der Leitung. Einer davon bin ich.“ Hewing, der die Einrichtung leitet, nutzte am Montag zusammen mit Pflegedienstleiterin Monika Schroeder und der Beiratsvorsitzenden Eva Schulte die Gelegenheit, dem Bundespolitiker den Arbeitsalltag im Haus vorzustellen.

Rolf Mützenich hörte zu und fragte nach. Der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion besuchte gemeinsam mit dem SPD-Bundestagskandidaten Rainer Keller das Awo-Seniorenzentrum an der Markgrafenstraße. Er stellte Nachfragen und blickte kurz auf die Perspektiven nach der Bundestagswahl am 26. September. Monika Schroeder schaute auf die Zeit, die Menschen im Seniorenzentrum mit 85 stationären Pflegeplätzen, 14 Plätzen für die Tagespflege und 13 Wohnplätze verbringen. „Die Verweildauer lag früher bei viereinhalb Jahren“, sagte die Pflegedienstleiterin. „Heute beträgt sie bei uns nur noch 22 Monate.“ Die Menschen würden länger zu Hause leben und erst am Lebensende in eine stationäre Pflegeeinrichtung wechseln, seien öfter dement oder palliativ zu versorgen. So habe sich die Pflege verändert, sich ein palliatives Netzwerk mit dem St.-Bernhard Krankenhaus und eine Zusammenarbeit mit der ambulanten Hospiz entwickelt. Um dem Personalmangel in der Pflege vorzubeugen, plädierte sie dafür mehr Betreuungskräfte einzusetzen, um examinierte Pflegekräfte zu entlasten, zum Beispiel von der Vorbereitung des Abendbrotes. So hätten Pflegekräfte mehr Zeit für Bewohner, die wichtig sei, wie Eva Schulte betonte. „Ich fühle mich hier geschützt und geborgen“, sagte die Beiratsvorsitzende. Rolf Mützenich nahm den Eindruck mit, bevor er weiter zu einer Besichtigung des Hauses Ingenray in Geldern und einer Unternehmensbesichtigung mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil nach Köln reiste.