Umweltschutz in Hoerstgen Hoerstgener Eisvögel beteiligen sich am Müllsammeltag

„Meint ihr, dass wir so viel Müll finden? In Hoerstgen ist es doch ziemlich sauber. Das könnte auch langweilig für die Kinder werden…“, so lautete eine der Einschätzungen im Mitarbeiterkreis der Freien evangelischen Gemeinde in Hoerstgen, als es um die Frage ging, ob man sich an der städtischen Müllsammelaktion beteiligen sollte. „Gut, dass sich die Pfadfindergruppe trotzdem dazu entschieden hat, sich am jährlichen Müllsammeltag der Stadt Kamp-Lintfort zu beteiligten“, teilt die Gemeinde nach der Aktion am vergangenen Sonntag mit.