Pfadfinder in Kamp-Lintfort Feste Jurte für die Hoerstgener Eisvögel

Die Pau-Söhne GmbH kann auf eine lange Familientradition dankbar zurückblicken. 1800 begann Wilhelm Pau als Hufschmied. Daraus entwickelte sich zwei Generationen später ein Unternehmen für Landmaschinenfertigung, Handel und Reparatur. 1986 trat Wilfried Pau in vierter Generation in die Unternehmensnachfolge und positionierte mit einem Team aus 20 Mitarbeitern das Unternehmen erfolgreich am Markt.