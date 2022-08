Ein Bild erzählt Kamp-Lintforter Geschichte : Wo die Lintforter schwimmen lernten

Dieses Bild aus der Sammlung des Vereins Niederrhein zeigt Schwimmer im Pappelsee. Im Hintergrund ragen die Schornsteine empor. Foto: Verein Niederrhein

Serie Kamp-Lintfort Noch heute ist der Pappelsee mit seinem Park das Naherholungsgebiet in Kamp-Lintfort. Bis Mitte des 20. Jahrhundert war der heute fast verlandete See sogar ein Strandbad. Was der Pappelsee mit dem Steinkohlebergbau zu tun hat.