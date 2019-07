Natur in Kamp-Lintfort : Pappelsee: Wasserstand fällt wieder

Der Pappelsee ist ein Naherholungsgebiet in Kamp-Lintfort. Anwohner und Spaziergänger sind in Sorge um das Kleinod, das in den letzten Jahren immer mehr verlandet ist. Foto: kdi

Kamp-Lintfort Die Entschlammung des Gewässers an der Bertastraße ist abgeschlossen. Die langanhaltende Trockenheit und die Hitze im Juni haben dazu geführt, dass das Wasser wieder zurückgeht. Die Lineg plant zurzeit die Ufergestaltung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja Katzke

Der Pappelsee ist inzwischen entschlammt: Anwohner und Spaziergänger bleiben dennoch in Sorge um das Naherholungsgebiet in Kamp-Lintfort. Denn trotz der Bauarbeiten, die die Lineg ab Januar hatte durchführen lassen, ist der Wasserspiegel in den vergangenen Wochen nicht angestiegen. Im Gegenteil: Aufgrund der aktuellen Trockenheit ist er weiter gefallen. Vor allem in den sozialen Medien war der Wasserstand im Pappelsee am Wochenende ein heiß diskutiertes Thema. Martin Notthoff, Kämmerer und zuständiger Dezernent, warnt vor Ungeduld. „Die Entschlammung des Sees war nur die erste von insgesamt drei Stufen“, erklärte er auf Anfrage unserer Zeitung. Die gesamte Maßnahme werde sicher mehr als ein Jahr in Anspruch nehmen. Die Lineg sei aktuell mit den Planungen für die Ufergestaltung befasst. Sobald diese abgeschlossen sind, werde die Genossenschaft das weitere Vorgehen voraussichtlich im Herbst in den politischen Gremien vorstellen, teilte Notthoff weiter mit.

Der Pappelsee war in den vergangenen Jahren zusehends verlandet. Der Stadtrat beschloss 2018, das Gewässer aufwendig sanieren und renaturieren zu lassen. Der Plan war, den Wasserstand auf das natürliche Grundwasserniveau absinken zu lassen. Dafür musste die vorhandene Schlammschicht vollständig entfernt werden. So sollte auch eine größere Wassertiefe erzeugt werden. Unter normalen klimatischen Bedingungen hätte dies, so Martin Notthoff, auch funktioniert. „Tatsächlich scheint es aber immer trockener zu werden. Im Juni hat es überhaupt nicht geregnet. Es war viel zu heiß.“ Der Pappelsee speist sich bislang nur aus dem vorhandenen Grundwasser und Regen. Das bestätigte am Montag auch Elke Wimmer, Pressesprecherin der Lineg. „Wir als Lineg können die Folgen des Klimawandels nicht kompensieren. Solange der Grundwasserspiegel so niedrig ist, haben wir keine Chance. Das Wasser verdunstet einfach. Wir können nur hoffen, dass durch unsere Maßnahmen der Wasserspiegel wieder steigt.“ Martin Notthoff geht davon aus, dass die Neugestaltung des Uferbereichs Ende diesen, Anfang nächsten Jahres starten kann, spätestens im nächsten Frühjahr.

Info Kosten und Ufergestaltung Bauherr Die Stadt ist Bauherrin. Die Lineg (Linksniederrheinische Entwässerungs-Genossenschaft) hatte 2018 mehrere Lösungsvorschläge vorgelegt. Der Stadtrat gab mehrheitlich grünes Licht für die aufwendigste Sanierungsmaßnahme. Die Kosten belaufen sich auf rund 1,5 Millionen Euro. Kosten Die Bürger werden über die Niederschlagswassergebühr an der Finanzierung der Sanierungsmaßnahme beteiligt. So soll die Gebühr von aktuell 75 auf 78 Cent pro Quadratmeter erhöht werden. Für Einfamilienhäuser bedeutet dies ein Mehr an Kosten zwischen vier und zehn Euro im Jahr. Die Lineg/RAG trägt die Kosten für die Ufergestaltung.