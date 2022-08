Schlager-Spaß in Kamp-Lintfort : Die Beach Party steigt am Samstag

Frank Rattmann (Stadtwerke), Christoph Müllmann und Christoph Landscheidt (Stadtverwaltung), Thorsten Kalmutzke (Agentur Passepartout) und Andreas Vanek (Sparkasse) stellten das Programm vor. Foto: N. Prümen Foto: Norbert Prümen

Kamp-Lintfort Mehr als 4000 Karten sind für die Schlagerparty bereits verkauft. Stargast Jürgen Drews ist erkrankt. Die Agentur Passepartout, die das Event organisiert, hofft trotzdem auf eine ausverkaufte Veranstaltung. Diese Künstler treten am Samstag, 6. August, auf.

Von Peter Gottschlich

„Wenn meine Tochter ihre Kopfhörer abnimmt, höre ich Schlager“, erzählt Andreas Vanek und fügt hinzu: „Sie würde aber nie erzählen, Schlagerfan zu sein.“ Wie die Tochter des Pressesprechers der Sparkasse Duisburg scheinen sich viele junge Menschen zu verhalten. „Sie hören keine Schlager, kennen sie aber“, sagt Vanek mit einem Augenzwinkern. Deshalb sei die Sparkasse sofort vom neuen Konzept überzeugt gewesen, mit dem die Beach Party vor sieben Jahren einen Neustart als Schlager-Spaß hinlegte, um mit den Stadtwerken in Kamp-Lintfort Hauptsponsor zu bleiben.

Mit Schlagerstars, die einen Lebensmittelpunkt auf der Feierinsel Mallorca haben, entwickelte sich die Beach Party in Kamp-Lintfort schnell zur größten Schlagerparty am unteren linken Niederrhein. Als sie 2019 zum fünften Mal über die Bühne ging, unter anderem Mickie Krause, Mia Julia und Peter Wackel auf der Bühne standen, war sie ausverkauft. Auch diesmal rechnet Thorsten Kalmutzke, der mit der Meerbuscher Agentur Passepartout die Party organisiert, mit 5000 Besuchern, die auf das Freibadgelände an der Bertastraße kommen dürfen. „Mehr als 4000 Karten sind im Vorverkauf weggegangen“, sagt der Organisator. „An der Tageskasse wird es nur einige Restkarten geben. Die Menschen gieren nach der Beach Party. Und für den Samstag ist mit 25 Grad gutes Wetter angesagt, nicht zu warm.“ Dabei sind die Partybesucher bereit, mehr für die Karten auszugeben. Konnten sie 2019 eine Karte für 17,50 Euro im Vorverkauf erwerben, müssen sie jetzt 23 Euro zahlen. „Die Preise für die Getränke haben sich aber nicht verändert“, betont Beigeordneter Christoph Müllmann, der auch Leiter des Badebetriebs Panoramabad Pappelsee ist. Thorsten Kalmutzke begründet den neuen Kartenpreis mit den Kosten, die im Vergleich zu 2019 um 35 bis 40 Prozent gestiegen seien. Es sei auch schwieriger gewesen, Personal zu finden. Die Nachfrage nach Karten ließ auch nicht nach, als die Agentur Passepartout Jürgen Drews aus dem Programm nehmen musste, der Stargast der Beach Party 2022 werden sollte. Der Sänger, der 1976 mit 32 Jahren und dem Lied „Ein Bett im Kornfeld“ in den Schlagerolymp aufstieg, ist erkrankt und habe das frühzeitig mitgeteilt. „Er war schon für die Beach Party 2020 gebucht, die ausfiel, wie die Beach Party 2021“, sagt Kalmutzke.

Selbst ohne Jürgen Drews kommt am 6. August viel Schlagerprominenz in die Hochschulstadt, zum Beispiel Achim Petry mit Band, Jörg Bausch, Ina Colada, Julian Sommer und Mia Julia. Wenn sie kurz vor 24 Uhr die Bühne verlässt, endet nach sieben Stunden Musik die Beach Party. „Die Beach Party ist ein Publikumsmagnet, der das positive Image des Standortes Kamp-Lintfort verbessert“, unterstreicht Andreas Vanek. „Schaut man sich die Autokennzeichen auf dem Parkplatz an, kann man sehen, dass die Gäste mittlerweile nicht nur vom Niederrhein kommen, sondern aus weiten Teilen des Ruhrgebiets.“