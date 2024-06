Sommer in Kamp-Lintfort Panoramabad Pappelsee startet die Freibadesaison

„Wir sind froh, dass wir trotz der nach wie vor angespannten Personalsituation das Freibad zumindest an den Wochenenden öffnen können. Spätestens bis zu den Sommerferien haben wir dann wieder so viele Mitarbeitende an Bord, dass wir das Freibad auch in der Woche öffnen können“, sagte Badebetriebsleiter René Brieden.