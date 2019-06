Kamp-Lintfort : Panoramabad bleibt in den Herbstferien geöffnet

Kamp-Lintfort Im Panoramabad darf in den Herbstferien in diesem Jahr ausgiebig geplantscht werden: Werkstags von 11 bis 17.30 Uhr und samstags sowie sonntags von 10 bis 17.30 Uhr soll das Bad versuchsweise für die Öffentlichkeit offen sein.

Mit der Ausweitung der Öffnungszeiten auf Probe reagiert die Stadt auf Nachfragen, das Bad in den Ferien nutzen zu können. In den Sommerferien ist dies im Freibad sowieso möglich, in den Osterferien müsse das das Bad wegen der alljährlich fälligen Revision geschlossen bleiben, hieß es am Dienstag im Betriebsausschuss Bad. Ein Versuch, das Bad in der zweiten Hälfte der Weihnachtsferien ausschließlich für die öffentlichen Badegäste zu öffnen, ist im vergangenen Jahr leider nicht so angenommen worden wie erhofft – es kamen weniger Gäste als erhofft. Jetzt will man also schauen, ob in den Herbstferien mehr „private“ Schwimmer aufkreuzen.