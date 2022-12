Weihnachten 2022 Dem Leben mehr Qualität geben

Sie ist als psychoonkologische Beraterin am St.-Bernhard-Hospital im Einsatz und hat immer auch die Belastung und Sorgen der Angehörigen im Blick. Sie werden mit einbezogen, denn: „Das Aushalten des Leidens kann auch die Familie an den Rand ihrer Kräfte führen. Darum ist es wichtig, auch sie zu entlasten, damit sie sich in Ruhe um den Angehörigen kümmern kann. Zu Hause prasselt ja doch alles gleichzeitig auf sie ein“, weiß Hegmann. Sie sucht mit Patienten und Angehörigen das vertrauensvolle Gespräch, spendet Zuversicht und vermittelt wichtige Kontakte zu Pflegediensten, die die Betroffenen Zuhause palliativ weiter versorgen, aber auch zu ambulanten Hospizdiensten. Das Palliativteam am St.-Bernhard-Hospital ist in ein großes Netzwerk eingebettet und weiß, an wen sich Betroffene wenden können. Das gemeinsame Ziel ist von der Hoffnung getragen, den Patienten in sein Zuhause zu entlassen, sobald für alle Beteiligten eine tragfähige Perspektive besteht, den Alltag mit der Erkrankung zu bewältigen. Und so bleiben die Patienten auf der Palliativstation so kurz wie möglich und so lang wie nötig. Denn die Palliativstation ist kein Hospiz.