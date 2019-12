Kultur in Kamp-Lintfort : Burghofbühne gastiert mit Oscar Wilde in der Stadthalle

Das Landestheater Burghofbühne gastiert am Mittwoch, 18. Dezember, in der Stadthalle Kamp-Lintfort mit dem Stück „Bunbury oder die Kunst, ernst zu sein“. Die Inszenierung von Nadja Blank beschäftigt sich – wie auch Oscar Wildes Uraufführung 1895 – mit der Frage, wer man ist und wer man sein sollte.

Um familiären Verpflichtungen zu entgehen und sich ungestört ihren Vergnügungen hinzugeben, haben die beiden Dandys Algernon und Jack jeweils einen imaginären Freund erfunden: Algernon einen kranken Freund namens Bunbury auf dem Land und Jack einen Bruder namens Ernst, den er in der Stadt besucht. Im städtischen Nachtleben benutzt er dann für sich selbst den Namen Ernst – so ist das Doppelleben perfekt. Doch das Lügengebäude gerät ins Wanken, als Algernons Cousine Gwendolin sich in Jack und Jacks Ziehtochter Cecily sich in Algernon, der sich ebenfalls als Ernst ausgibt, verliebt. Die Widersprüche verstricken sich zunehmend und die Verwechslungskomödie nimmt ihren Lauf.