O’Zapft is in Kamp-Lintfort Wiesn-Gaudi steigt auf dem Zechenparkplatz

Die Macher des ersten Kamp-Lintforter Zeltkarnevals wagen offenbar den nächsten Streich. Mitte September wollen sie zum Wiesn-Gaudi auf dem großen Platz zwischen Friedrich-Heinrich-Allee und Bendsteg einladen. Wie Manfred Kant von Mo.Event bestätigte, möchten sie dort gemeinsam mit den feierfreudigen Besuchern in den Oktober hineinfeiern. Für bayrische Partystimmung getreu dem Motto „O’zapft is“ sorgen die Veranstalter am Freitag, 15. September, am Samstag, 16. September, sowie am Sonntag, 17. September. An diesem Tag laden sie außerdem bei freiem Eintritt zum Frühschoppen ins Festzelt ein. Veranstalter sind wie schon beim Zeltkarneval 2023 die Agenturen Viva Concepts Niederrhein und Mo.Event. Beide Unternehmungen haben ihren Sitz in der Kloster- und Hochschulstadt. An allen Tagen live dabei sind laut Homepage des Veranstalters „Viva Concept“ Lasso-König Olaf Henning, die Schlagerqueen Mia Weber und die Kamp-Lintforter Band Günni & die Brezelbuam, die schon beim ersten Oktoberfest im Zechenpark vor zwei Jahren für musikalische Unterhaltung gesorgt hatte. Rund um das Festzelt soll außerdem eine kleine Budenstadt entstehen – mit diversen Leckereien, die eine Grundlage im Magen bilden: Dort gibt es Bockwurst, Bratwurst, Currywurst und Spießbraten. Auch eine Fischbude wird an den Veranstaltungstagen öffnen. So groß wie das Mega-Zelt zu Karneval wird das Oktoberfestzelt allerdings nicht sein. 500 bis 600 Wiesn-Freunde sollen am langen Wochenende im Zelt Platz finden. Das berichtete Manfred Kant von Mo.Event auf Anfrage unserer Zeitung. Beim Zeltkarneval im Februar hatten die Veranstalter aus dem Vollen geschöpft. Auf dem ehemaligen Zechenparkplatz am Bendsteg hatten sie das vermutlich größte Karnevalszelt am Niederrhein aufgestellt: ein Zwei-Master-Zirkuszelt auf 1000 Quadratmetern, 19 Meter hoch mit sieben Pagodenanbauten, illuminiert in den Farben des Kamp-Lintforter Karnevals. Neun verschiedene Sitzungen und Partys luden die Jecken aus Kamp-Lintfort und den Nachbarstädten zum Feiern ein. Ein Höhepunkt war damals der Auftritt von Olaf Henning. Ein Wiedersehen mit dem Lassokönig soll es jetzt beim großen „Kamp-Lintforter Wiesen Gaudi“ geben. Sein Hit „Cowboy und Indianer“ 2006 initiierte einen Tanz, den sogenannten Lasso-Tanz. Obwohl die erste Version bereits 2000 aufgenommen wurde, hatte sie erst mit dem Lasso-Tanz, der von den Mallorca Cowboys erfunden wurde, den Durchbruch.