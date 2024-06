Kamp-Lintforter Gärten 2024 Zehn Gartenoasen öffnen ihre Pforten

Gartenfreunde besuchten zum Beispiel den prachtvollen Bauerngarten von Käthe Pittgens an der Oststraße 77 und das rund 17.000 Quadratmeter große Gartengrundstück von Sylvia und Armin Joos an der Dorfstraße 34a in Hoerstgen. „Wunderschön. Wirklich wunderschön“, sagte Peter Braun begeistert. Das Kompliment des gelernten Landschaftsgärtnermeisters galt der wahrhaft berauschenden Blütenpracht in Käthe Pittgens knapp 1200 Quadratmeter großen Garten. Die ehemalige langjährige Vorsitzende der Kamp-Lintforter Landfrauen pflanzt darin zwar auch ein paar Bohnen, Tomaten und Kohlrabis an, der größte Teil aber steht voller Rosen, Lilien, Mohnblumen und anderer Blütenpflanzen.