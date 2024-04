Kunstschau in Kamp-Lintfort Elf Künstler öffnen ihre Atelierräume

Die Schirrhof-Künstler Jörg Winke, Edelgart Wittkowski, Barbara Lübbehusen und Andrea Much beteiligen sich ebenfalls an den „Offenen Ateliers“. Bildhauer Jörg Winke verspricht allen Fußballfans eine große Überraschung zusätzlich zur geplanten Michael-Tönnies-Statue. Maria Lehmbrock freut sich auf die Kunstfreunde an der Rundstraße 60, Michaela Vahrenholt öffnet ihr Atelier am Dachsberg (Mühlenstraße 210), Anne Schary ist ihrem Werkschauraum an der Moerser Straße 373 zu finden. Und Andrea Willicks holt mit ihren abstrakten und farbstarken Bildern den Frühling in ihr Atelier am Stephanswäldchen (Stephanstraße 36).