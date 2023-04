Kunst in Kamp-Lintfort Künstler öffnen ihre Ateliers für Besucher

Bei Heike Wirtz sind es beispielsweise kleinformatige Bilder, „weil die großen Bilder an den kleinen Wandflächen mir einfach zu dominant erschienen. Den Besuchern wollte ich mehr zeigen und habe mich diesmal für zart verhaltende Arbeiten entschieden.“ Reduzierte florale Themen haben sie beschäftigt, die sie zum Wochenende zeigt. „Einfach, weil wir jetzt in den Frühling gehen“, meint sie. „Ich male auch gerne Landschaften, so wie diese mehrteilige Urlaubsgeschichte“, so Heike Wirtz mit Blick auf eine solche Arbeit, die Bildmomente am Meer verewigt hat. Die Besucherzahlen bestätigen, die offenen Ateliers werden geschätzt, um sich auszutauschen, Neues zu entdecken und zu kaufen. Begegnungen mit den Freunden der Kunstszene sind für sie wie das Salz in der Suppe. „Die Resonanz ist sehr positiv und einfach schön, weil wir immer wieder neue Menschen kennenlernen, die danach nochmals ins Atelier kommen. Der Sonntag ist der stärkste Tag“, so Heike Wirtz, die ebenfalls Kunstkurse anbietet.