Landesgartenschau 2020 : Obst und Müsliriegel für das Grüne Klassenzimmer

Kamp-Lintfort (cpas) Das Projekt Grünes Klassenzimmer wird bei der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort im kommenden Jahr von Lidl unterstützt. Die Supermarktkette wird alle Kinder und Jugendlichen, die mit ihren Schulklassen die Naturausstellung besuchen, mit Rucksäcken ausstatten, in denen sich Gesundes wie Wasser, Obst oder etwa Müsliriegel befinden sollen.

„Wir freuen uns, als einer der größten Arbeitgeber der Region das Projekt der Landesgartenschau zu unterstützen“, sagt Lidl-Personalleiter Torsten Sturies. Neben dem Grünen Klassenzimmer wird das Unternehmen sich auch um eine Wiese für Wildbienen kümmern, auf dem ein Insektenhotel gebaut werden soll. Zudem will Lidl in seinen knapp 100 Filialen in der Region für die Landesgartenschau werben.