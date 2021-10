Feste in Kamp-Lintfort : O’zapft ist – Oktoberfest im Zechenpark

Kamp-Lintfort Der Veranstaltungsplaner „mo.event“ organisiert zusammen mit der neuen Eventlocation „Lufre“ ein zünftiges Oktoberfest im Zechenpark. Bürgermeister Christoph Landscheidt übernimmt am 23. Oktober den Fassanstich.

O‘zapft is: Kamp-Lintfort feiert 2021 den Oktober an fünf Tagen. Der Veranstaltungsplaner „mo.event“ organisiert zusammen mit der neuen Eventlocation im Zechenpark, dem „Lufre“, das zweite große Oktoberfest in Kamp-Lintfort und bringt so Leben ins neue Stadtquartier Friedrich Heinrich. Der Fassanstich ist am Samstag, 23. Oktober, um 18 Uhr. Bürgermeister Christoph Landscheidt wird das erste Bierfass anzapfen. 300 Fässer Bier sind fürs Kamp-Lintforter Oktoberfest geordert. Der Ticketverkauf ist bereits gestartet.