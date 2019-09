Natur in Kamp-Lintfort : Arbeitsgemeinschaft hat noch viele Pläne für den Pappelsee-Park

Kamp-Lintfort Bei ihren Pappelseefest stellte die AG aktuelle Projekte vor, die von ihr und der Stadt in den nächsten Wochen rund um den Park laufen.

So viele Projekte wie zurzeit sind wohl noch nie parallel am Pappelsee gelaufen. „Es bewegt sich was“, sagte am SonntagThomas Drese als Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Pappelsee. Diese hatte auf der Wiese, die östlich des Kinderspielplatzes am Pappelsee liegt, zu einem Seefest eingeladen, um Projekte vorzustellen, die sie in den letzten drei Jahren zusammen mit der Stadt initiiert hat.

Geschichte Von 1906 bis wahrscheinlich 1914 wurde der Pappelsee ausgekiest, um das Gelände des Lintforter Bergwerkes aufschütten zu können. Um 1920 ließ Bergwerksdirektor Franz Brenner um das Gewässer Kanadische Schwarz-Pappeln pflanzen, die damals in Europa untypisch waren. Diese Pappeln gaben dem See den Namen, als einzigem Pappelsee in Deutschland. 1934 wurde am Pappelsee ein Naturfreibad angelegt, das in Betrieb war, bis im Sommer 1965 das Freibad am Pappelsee eröffnet wurde.

Ein Teil dieser Lampen ist bereits fertiggestellt, zum Beispiel am Kinderspielplatz, ein Teil befindet sich noch im Bau, zum Beispiel am Fahrradweg, der von der Krusestraße zum Wendehammer der Straße „Am Pappelsee“ führt. Dort stehen zurzeit nur die Lampenpfosten, an denen demnächst Lampenelemente montiert werden sollen. In der dunklen Jahreszeit sollen Kamp-Lintforter den Pappelsee im Lichtschein umrunden können. Dabei passieren sie den Kinderspielplatz, der gerade vom Spielplatzbauer Mike Oberhäuser aus der Bönninghardt um Spiel- und Klettergerüste aus Rubinienholz ergänzt wird. Dies ist ein Projekt der Stadt, um den Spielplatz nach dem neuen Spielplatzkonzept in einen zentralen Spielplatz der ersten Kategorie umzuwandeln. An den Spielplatz schließt sich westlich das Modellbootbecken an, das die zwölf AG-Mitglieder und 40 Interessierte am ersten Wochenende im April in eine Prärieweide umwandelten. 20.000 Euro an Spenden hatten sie eingeworben, um insektenfreundliche Stauden zu kaufen. Einige Personen um AG-Mitglied Heidi Harhoff-Bruns pflegen jeden Freitagnachmittag diese Weide. „Die Pflanzen haben sich gut entwickelt, aber auch das Unkraut“, erzählte sie beim Seefest am Sonntag. „Im nächsten Jahr benötigen wir noch Frühjahrsblüher.“ In den nächsten Wochen wolle die AG in der Prärieweide noch eine Liege- und eine Ruhebank aufstellen, damit Besucher das emsige Treiben der Insekten beobachten könnten. Bis zum Frühjahr 2020 will die Stadt außerdem das Ufer des Pappelsees neugestalten lassen, der im Frühjahr entschlammt und leicht vertieft wurde. Der Wasserstand ist zurzeit niedrig, aber etwas höher als im Hochsommer, weil die Stadt Kamp-Lintfort Wasser hineinpumpen ließ. „Der Wasserstand hängt mit den zwei Jahrhundertsommern zusammen, die wir hatten“, sagte Erster Beigeordneter Christoph Müllmann