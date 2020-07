Baumaßnahmen in Kamp-Lintfort : Neue Westfassade für die Niersenbergschule

Schuldezernent Christoph Müllmann, Amtsleiterin Christiane Tielsch und Heike Vellar (Grundschule am Niersenberg) stellen die Pläne vor. Foto: Stadt Kamp-Lintfort

(RP) In den Ferien stehen in den Kamp-Lintforter Schulen zahlreiche Baumaßnahmen an. Zusätzlich zu den Schulen nähert sich ein weitere Großprojekt der Fertigstellung: Der Umbau des Schirrhof unter anderem mit einer neuen Kita wird voraussichtlich im Herbst fertiggestellt werden.

„Traditionell nutzen wir die Sommerferien, um in die Schulgebäude zu investieren. Größere Maßnahmen können so ohne Störung des Unterrichts durchgeführt werden“, erklärt Christoph Müllmann, Erster Beigeordneter und Gebäudedezernent.

So wird an der Grundschule am Niersenberg aktuell die Westfassade erneuert. Im Zuge der Maßnahmen werden auch die Fenster erneuert und ein Sonnenschutz angebracht. An der Grundschule am Pappelsee an der Montplanetstraße wird der Brandschutz auf den neusten Stand gebracht. Am anderen Standort der Schule an der Eyller Straße lässt die Stadt das Untergeschoss mit einer Mensa und einem zusätzlichen Raum für die offene Ganztagsschule ausbauen – mit allen aktuellen Brandschutzanforderungen.

„Diese größeren Maßnahmen werden bis in den Herbst andauern“, erläutert Christiane Tielsch, Leiterin des Amts für Gebäudewirtschaft. Deutlich schneller, nämlich bis zum Ende der Sommerferien geht es an den anderen Schulen: Die Ebertschule in der Altsiedlung bekommt eine Überholung des Turnhallenbodens.