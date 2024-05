Niederrheinbahn in Kamp-Lintfort So plant die Stadt die Mobilstationen für die Haltepunkte

In Kamp-Lintfort sind zwei Mobilstationen in Planung: Eine soll am Haltepunkt Mitte installiert werden, die andere am Haltepunkt Süd an der Kattenstraße. Eine Mobilitätsstation, erläutert die Verwaltung, sei eine Einrichtung, die verschiedene Verkehrsmittel und Mobilitätsdienste an einem Standort bündele, um so die Mobilität der Bürger zu erleichtern. Die Stationen befänden sich zumeist an Knotenpunkten des öffentlichen Verkehrs wie Bahnhöfen, Busbahnhöfen oder auch in Stadtzentren.