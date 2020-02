Öffentlicher Nahverkehr in Kamp-Lintfort : Niederrheinbahn: Bauarbeiten sind gestartet

Als erstes wird der Oberbau der Gleisstrecke nach Kamp-Lintfort ertüchtigt. Die Niederrheinbahn soll zur Laga im Pendelverkehr fahren.

Bereits kurz nach der Entscheidung für einen Pendelverkehr zur Landesgartenschau 2020 von NRW Verkehrsministerium, dem VRR, der DB, der Niederrheinbahn GmbH und der Stadt Kamp-Lintfort haben die Bauarbeiten an der Gleistrasse begonnen. Bürgermeister Christoph Landscheidt berichtet freudig: „Nach den zähen Verhandlungen kann es nun endlich richtig losgehen. Möglich macht das die frühzeitige Ausschreibung durch unsere Niederrheinbahn GmbH.“ In den nächsten acht Wochen werde der sogenannte Oberbau der Gleisstrecke durch die Gleisbaufirma Peter Hausmann und Co ertüchtigt. Dazu gehöre die Reinigung, der Teilaustausch und das sogenannte Grampen bei dem der Schotter unter die Schwellen mit einer Stopfmaschine gestopft werde. Auch die Schwellen und Gleise würden in diesem Zeitraum erneuert.